'Corona-maatregelen Brabant zouden voor heel Nederland moeten gelden'

De WHO heeft de corona-uitbraak inmiddels ingeschaald als pandemie. Volgens Voss kan de situatie in Nederland over een tot twee weken hetzelfde zijn als nu in Italië. "We zien dat Nederland de afgelopen dagen exact dezelfde lijn volgt als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen."

Met alleen het handen schudden achterwege laten, komen we er volgens hem niet. "Dat is een symbolische maatregel. Als we echt willen dat corona zich niet verder verspreidt in Nederland, dan moeten de maatregelen die nu als advies in Brabant gelden duidelijker en strikter geformuleerd worden en breder gelden dan alleen Brabant."

'Nederland is over 8 tot 14 dagen waar Italië vandaag is'

De hoogleraar, die ook actief is voor de WHO, vindt dat de RIVM strengere adviezen moet opstellen. "De gemiddelde Nederlander moet ervan overtuigd worden dat dit noodzakelijk is. Het is geen griep of een griepje, het is een ernstige ziekte. Als we willen voorkomen dat het snel meer wordt, dan moeten we nu iets doen."

Dat er meer besmettingen zullen volgen is onvermijdelijk, zegt Voss. "Er zullen heel veel Nederlanders ziek worden. We moeten er rekening mee houden dat dit jaar 30 procent van de Nederlanders besmet raakt. Maar de vraag is: krijgen we een snel stijgende piek of een curve die langzaam omhoog gaat."