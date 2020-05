Pretparken starten op: 'Verdient niet de schoonheidsprijs, maar we kunnen open'

Bij familiepark Drievliet is de afgelopen weken flink verbouwd. Het park had zogenoemde zigzag-wachtrijen, waarin bezoekers dicht op elkaar staan. De zigzag is er nu uit en van de oude wachtrijen wordt een deel gebruikt om afstand te kunnen bewaren.

Drievlietdirecteur Jos Faaij had geen keus, zegt hij: "De zigzag gaat bij een of twee achtbanen zo dicht langs elkaar, dat het niet werkzaam is." Dus is er een volledige nieuwe opgang gemaakt naar een aantal attracties. Faaij: "En dan breken we het hopelijk aan het einde van het jaar weer af. Het verdient niet de schoonheidsprijs, als we maar open kunnen."

Geen rijen

Bij Walibi Holland zijn de wachtrijen zelfs helemaal weg. Dat wil zeggen: iemand wacht wel, maar dan ergens anders in het park. De bezoeker wordt pas opgeroepen als er een plekje in de attractie vrij is.

"Dat systeem bestond al", zegt een woordvoerder van het attractiepark. "Alleen moest je er extra voor betalen. We hebben het nu voor iedereen beschikbaar gemaakt, zodat mensen beter verspreid door het park lopen en niet met grote groepen bij elkaar staan te wachten."

Anderhalve meter en de achtbaan?

Verschillende pretparken hebben ook nagedacht hoe een bezoeker in de achtbaan kan, zonder te dicht bij anderen in de buurt te komen. Families en huishoudens kunnen bij elkaar zitten. Er moet altijd een rij tussen verschillende huishoudens zitten. En als iemand alleen naar een achtbaan gaat, moet er links en rechts ook altijd een stoel tussen zitten.

Bij Walibi Holland moet voor en na een rit in de achtbaan de handen ontsmet worden. Ook worden de beugels waarmee iemand vastzit extra vaak schoongemaakt.