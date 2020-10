Efteling mag nog niet uitbreiden, gebreken in plan volgens Raad van State

De Efteling mag voorlopig nog niet starten met de uitbreiding van het pretpark. In het bestemmingsplan van de gemeente Loon op Zand staan nog gebreken, vindt de Raad van State. De gemeente krijgt zes maanden om die gebreken te herstellen, tot die tijd kan er niet worden gebouwd.

De Efteling wil naar het oosten en westen uitbreiden, om door te kunnen groeien naar 7 miljoen bezoekers per jaar. Momenteel zijn dat er 5 miljoen. Groei is volgens het park nodig om te kunnen concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. Het bedrijf wil in 2030 het park hebben uitgebreid met nieuwe attracties en parkeerplaatsen, slaapplekken en ontsluitingswegen.

Omwonenden en een aantal omliggende bedrijven hebben bezwaar tegen deze uitbreiding en zijn daarom in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan.

Vijftien gebreken

Volgens de Raad van State staan er vijftien gebreken in het bestemmingsplan van de gemeenteraad. Zo moet onderbouwd worden waarom de uitbreiding van het park niet binnen het huidige terrein kan worden gerealiseerd. Zeker 90 procent van het huidige terrein is namelijk onbebouwd, aldus de Raad van State.

Ook biedt het bestemmingsplan volgens de Raad van State te veel ruimte aan de Efteling. Een voorbeeld daarvan is de geplande camperparkeerplaats. De ruimtelijke gevolgen daarvan zijn niet onderzocht. Een ander voorbeeld is de uitbreiding ten westen van het park. Volgens de gemeente zijn daar parkeervoorzieningen mogelijk, maar de bouwoppervlakte is niet beperkt in het plan. Dat zou betekenen dat het hele terrein vol kan worden gebouwd met parkeergarages. Die mogelijkheden moeten worden beperkt of de gemeente moet de gevolgen ervan onderzoeken, vindt de Raad van State.

Ook zouden de gevolgen van de uitbreiding voor omwonenden niet goed genoeg zijn beoordeeld en vertoont het onderzoek naar de gevolgen voor het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen gebreken. De gemeente moet kunnen aantonen dat de stikstofuitstoot niet toeneemt, of in ieder geval het gebied niet aantast.

De gemeente krijgt zes maanden om met antwoorden te komen. Tot die tijd ligt het plan 'Wereld van de Efteling 2030' stil.