Kabinet wil meer vrijheid bieden met 'coronapaspoort'

Het kabinet werkt aan een bewijs van niet-besmettelijkheid om mensen meer vrijheden te geven. Zo'n coronapaspoort biedt meer vrijheden voor gevaccineerden, mensen die zich hebben laten testen of mensen die onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn. Met zo'n bewijs in de hand kunnen mensen bijvoorbeeld naar een concert, festival of de bioscoop.

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat het kabinet bezig is met het "technisch mogelijk maken", maar dat er nog wel wat vragen zijn. Onder meer moet worden vastgesteld of gevaccineerden een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus.

"En wat we niet willen, is een vaccinatieplicht, ook niet indirect", benadrukt de minister. "Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten."

Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een testbewijs, zegt De Jonge. "We kunnen die app zo aanpassen dat die eenzelfde code maakt van een vaccinatiebewijs." Zaak is daarbij wel, vindt de minister, dat degene aan de deur niet moet kunnen zien of iemand getest dan wel gevaccineerd is.