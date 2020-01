Mysterieuze longziekte in China lijkt nieuw virus

De mysterieuze longziekte die vorige maand opdook in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan lijkt te worden veroorzaakt door een variant van het coronavirus, melden Chinese onderzoekers. Daarmee is het verwant aan het SARS-virus en het MERS-virus.

Het virus is tot nu toe bij vijftien mensen vastgesteld, maar 59 mensen zijn ziek geworden en zeven van hen zijn er slecht aan toe. De patiënten hebben symptomen die vergelijkbaar zijn met die van een longinfectie. Voor zover bekend is er niemand aan de ziekte overleden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is nog meer onderzoek nodig om precies vast te stellen om welke ziekteverwekker het gaat.

Markt met levende dieren

Het lijkt er volgens Chinese onderzoekers niet op dat het virus eenvoudig van mens op mens wordt overgedragen. Een van de aanwijzingen daarvoor is dat familieleden van patiënten en ziekenhuismedewerkers niet ziek zijn geworden.

Er zijn nog wel veel vragen. Zo is niets bekend over de incubatieperiode en of het virus kan worden overgedragen van dieren op mensen. Ook is niets bekendgemaakt over de leeftijd van de patiënten en hun gezondheidstoestand voor ze ziek werden.

De eerste besmettingen worden in verband gebracht met een markt in Wuhan waar levende vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Verwante virussen als SARS en MERS kunnen worden overgedragen van dier op mens.

Coronavirussen veroorzaken ziektes zowel bij mensen als dieren. Dat gaat van een onschuldige verkoudheid tot ziekten met dodelijke afloop, waaronder het SARS- en het MERS-virus. Bij een uitbraak van het SARS-virus in China begin deze eeuw kwamen ruim 700 mensen om het leven. Het MERS-virus werd in 2012 ontdekt, zeker 640 patiënten overleden.

Andere landen

Vanwege de uitbraak zijn omliggende landen extra alert. In Hongkong zijn acht mensen die onlangs naar Wuhan waren gereisd met koorts en luchtwegklachten opgenomen in het ziekenhuis. Zuid-Korea heeft een Chinese vrouw met symptomen van de ziekte in isolatie geplaatst. Ook zij had een bezoek gebracht aan Wuhan.