'Leger Myanmar voelt zich bedreigd door populariteit Aung San Suu Kyi'

Tien jaar geleden sloeg leider Than Shwe onverwacht een andere weg in. Politieke gevangenen kwamen vrij, de censuur werd opgeheven, politieke partijen werden toegestaan en Suu Kyi keerde terug op het politieke toneel. In 2015 won haar NLD makkelijk de eerste vrije verkiezingen in een halve eeuw. De overwinning vorig jaar bekrachtigde haar niet aflatende populariteit.

Ondanks het nieuwe democratische vernislaagje regelden de militairen wel dat er aan hun macht niet getornd kon worden, zegt Nijhuis. "Het was van meet af aan duidelijk dat het leger bepaalde hoever de prille hervormingen gingen.

In de grondwet die ze opstelden hielden ze belangrijke ministersposten in handen en werd een kwart van de zetels in het parlement gereserveerd voor aanhangers, voldoende om grondwetswijzigingen onmogelijk te maken. Ook werd het de regel dat de president geen buitenlandse familie mag hebben, een op maat gesneden regel voor Suu Kyi, moeder van twee Britse zoons.

Hoewel Suu Kyi dus geen president werd, werd ze internationaal gezien als leider van het land. Ze kwam in een moeilijke spagaat, tussen meer hervorming afdwingen en het leger te vriend houden.

Langetermijnstrategie?

Het leidde geregeld tot frustratie bij voormalige medestanders, die Suu Kyi ineens zagen goedpraten waar ze al die jaren tegen gevochten had, zoals het monddood maken van kritische journalisten of het oppakken van dissidenten. Internationaal werd er met verbijstering gereageerd toen de Nobelprijswinnaar het voor het leger opnam door te zeggen dat er geen genocide was gepleegd tegen de etnische Rohingya-minderheid.

"Het is moeilijk te verklaren waarom deze vrouw die in huisarrest zo lang heeft kunnen nadenken over de democratie in het land, er in de praktijk zo weinig van bakt", zegt Chavannes. "Toch is ze ondanks alle buitenlandse kritiek nog ontzettend populair in eigen land. Misschien was het voor haar een long game om toch ook een meerderheid binnen het leger op haar hand te krijgen."

De afgelopen weken liep de machtsstrijd op in het land, een krachtmeting tussen Suu Kyi en legerleider Min Aung Hlaing. "Je zag ze op de rand van de afgrond af steven, want ze konden allebei niet mee terug", meent Nijhuis. "Suu Kyi heeft lang geprobeerd de relatie werkbaar te houden, maar het werd duidelijk dat ze voor haar pragmatisme niks terugkreeg. Toen heeft zij ook gedacht: nu ga ik geen concessies meer doen."

Misschien had ze nog stiekem de hoop dat de militairen dit keer zouden inbinden, speculeert Nijhuis. "Dat de economische belangen van het leger en het feit dat ze internationaal willen meedraaien zwaarder zouden wegen. Maar het is het aloude liedje: als het erop aankomt, draait het om de macht."

Woede, en angst

Vraag is nu hoe de 54 miljoen burgers in het land reageren nu de militairen de klok tien jaar terugdraaien. Vijftig jaar lang lukte het niemand om een vuist te maken tegen het regime, maar nu heeft de bevolking kunnen wennen aan meer zeggenschap - en economische vooruitgang.

"De verworvenheden die de arme Birmezen hebben ervaren als mobiele telefoon en internet zijn nu in een keer door het leger afgepakt. Ik denk dat de woede heel groot zal zijn", zegt Chavannes.

Hij ziet bekenden uit het land protesteren door hun profielfoto's op sociale media op zwart te zetten. Tegelijkertijd hoort hij van contacten dat de NLD-vlaggen die de afgelopen dagen overal wapperden angstvallig zijn binnengehaald.

"Mensen zijn woedend, maar ook heel bang. Er wordt op straat niet met elkaar gepraat en de angst is in de ogen te zien. Het leger heeft dit goed voorbereid, dus ze zullen zich ook op volkswoede hebben voorbereid. De komende dagen worden voor de Birmezen heel spannend."