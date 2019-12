Suu Kyi in Haags hof: geen genocide tegen Rohingya, mogelijk wel misdaden

Aung San Suu Kyi zegt dat Myanmar geen genocide heeft gepleegd op de moslimminderheid Rohingya. In het Internationaal Gerechtshof in Den Haag benadrukte ze dat het conflict in de provincie Rakhine is gestart met aanvallen van moslimstrijders en dat eventuele misdaden tegen de Rohingya in eigen land worden bestraft.

De genocide-aanklacht is bij het Haagse hof ingediend door Gambia. Suu Kyi kwam als leider van de burgerregering van Myanmar persoonlijk naar Den Haag om haar land te verdedigen. Ze ligt internationaal onder vuur omdat ze niets zou hebben gedaan om misdaden tegen de Rohingya tegen te houden.

In haar betoog van ongeveer 30 minuten noemde Suu Kyi de genocide-aanklacht misleidend. Ze wees op de spanningen die al eeuwen bestaan tussen bevolkingsgroepen in Rakhine. Volgens haar greep het leger van Myanmar pas in na een aanval door strijders van het Arakan Rohingya Bevrijdingsleger in augustus 2017.

Massale vlucht 'tragisch'

Het militaire conflict dat daarna ontstond, was tussen het regeringsleger en strijders van Arakan, zei Suu Kyi, en Rohingya-burgers waren hierin geen partij. Volgens haar leidde het conflict "tragisch genoeg" wel tot de uittocht van duizenden burgers naar vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh.

De leider van Myanmar zei niet uit te kunnen sluiten dat het leger buitensporig hard heeft opgetreden. Deze eventuele misstanden worden binnen Myanmar onderzocht en verantwoordelijken worden gestraft, zei ze. Er zijn volgens haar al militairen ontslagen en veroordeeld wegens misdaden in Rakhine.

Suu Kyi stelt dat het leger mogelijk moeite heeft gehad met onderscheid maken tussen burgers en Arakan-strijders. Ze noemt een militaire actie waarbij vanuit een helikopter op burgers is geschoten: