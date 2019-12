Gambia wil Myanmar in Den Haag laten boeten voor 'the crime of crimes'

Minstens zo opvallend: in Gambia zelf werden tot voor kort op grote schaal mensenrechten geschonden, dictator Jammeh verliet het land pas in 2017. Sindsdien probeert Gambia radicaal afstand te nemen van dat verleden. Dat blijkt ook precies de reden waarom het kleine West-Afrikaanse land zich nu zo hardmaakt voor de moslimminderheid Rohingya. "Ze willen afrekenen met die brute geschiedenis", zegt NIOD-onderzoeker Bouwknegt. "Nationaal en internationaal."

22 jaar onderdrukking heeft de Gambianen geleerd hun stem te gebruiken, zei initiatiefnemer en minister van Justitie Abubacarr Tambadou. "Als de internationale gemeenschap zijn verantwoordelijkheid destijds had genomen en had ingegrepen tegen de voormalig president, dan denk ik niet dat we twee decennia aan wreedheden hadden hoeven doorstaan."

2. Maakt Gambia kans met de zaak?

De definitie van 'genocide' is extreem ingewikkeld. Het belangrijkste, zegt Thijs Bouwknegt: Gambia zal moeten bewijzen dat er een speciale intentie was om een nationale, etnische, religieuze of raciale groep, als zodanig, geheel of gedeeltelijk uit te roeien. Dat gaat dus een stuk verder dan het plegen van oorlogsmisdaden of misdrijven tegen de menselijkheid. "En dat is enorm lastig hard te maken. Het draait om een bijzondere vorm van voorbedachte rade en de bewijslast is heel hoog."

Genocide is tenslotte the crime of crimes, zegt voormalig Myanmar en Thailand-ambassadeur Laetitia van den Assum. Toch is volkerenmoord door Myanmar niet helemaal onbewijsbaar, denkt het voormalig lid van een speciale adviescommissie over Rakhine, de deelstaat waar veel Rohingya wonen. "Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt namelijk wel degelijk dat er sprake was van doelgerichte voorbereidingen in aanloop naar augustus 2017, de maand dat Rakhine in een slagveld veranderde."

Myanmar heeft die beschuldigingen altijd ontkent. Het land noemt de rapporten 'eenzijdig' en 'misleidend': het leger zou in actie zijn gekomen tegen Rohingya-rebellen omdat die aanslagen uitvoerden op militaire eenheden en politieposten in de zomer van 2017.