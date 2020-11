Partij Aung San Suu Kyi wint opnieuw absolute meerderheid in Myanmar

De partij van leider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi stevent op een zeer ruime overwinning af in de verkiezingen in Myanmar. Met nog 64 zetels te verdelen, is al duidelijk dat de partij de absolute meerderheid haalt in het parlement.

Daarvoor zijn 322 zetels nodig en Suu Kyi's National League for Democracy staat nu al op 346 zetels. Vijf jaar geleden won de partij met vergelijkbare cijfers de eerste vrije verkiezingen sinds de militaire junta een deel van zijn macht had opgegeven.

De huidige verkiezingen werden gezien als een referendum voor Aung San Suu Kyi. In eigen land is ze zeer populair, maar in het buitenland heeft ze deuken in haar reputatie opgelopen na beschuldigingen van genocide op de moslimminderheid in het land, de Rohingya.

Volgens binnen- en buitenlandse waarnemers zijn de verkiezingen in Myanmar eerlijk verlopen. De belangrijkste oppositiepartij vindt dat daar geen sprake van is en eist nieuwe verkiezingen. De militairen, die in Myanmar nog altijd veel macht hebben, noemden de verkiezingen succesvol.