Opnieuw protest in tientallen Poolse steden om inperking abortuswetgeving

Rafal Trzaskowski, de liberale burgemeester van Warschau die vorig jaar nipt de presidentsverkiezingen verloor, toonde zich op Twitter solidair met de protestbeweging. Oud-premier Donald Tusk sloot zich daarbij aan en heeft opgeroepen vrouwen te beschermen tegen het "cynische fanatisme van de macht".

Strajk Kobiet heeft voor vrijdag een nieuw protest aangekondigd.

Anti-PiS-protest

Als gevolg van de wettelijke inperking is abortus alleen nog mogelijk als de zwangerschap voor de vrouw levensbedreigend is of als ze door verkrachting of incest zwanger is geraakt. Wanneer de foetus geen kans van overleven heeft, moet de moeder de zwangerschap voldragen. Naar schatting 97 procent van de Poolse abortussen die in 2019 werden uitgevoerd gebeuren om deze reden.

De bepaling leidde dit najaar tot wekenlange protesten in Poolse steden en ontwikkelde zich tot een breed anti-PiS-protest, waarbij vooral jongeren demonstreerden tegen de macht van de conservatieve partijen en de katholieke kerk. Ook boze boeren voegden zich bij de betogingen, uit onvrede over lage voedselprijzen.

Abortushulporganisaties zien de afgelopen maanden een toename in hulpverzoeken voor het ondergaan van een abortus in het buitenland. Nederland is daarbij een belangrijk uitwijkland, omdat het de ruimste abortuswetgeving van de Europese Unie kent.