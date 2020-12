Meer Poolse vrouwen voor abortus naar Nederland

De uitspraak werd niet direct omgezet in een wet, maar leidde er desondanks toe dat de abortustoegang in Polen meteen werd beperkt, merkte Van Heugten van ANA. "Veel dokters weigeren nog mee te werken aan een legale abortus, omdat ze vrezen voor vervolging op een later moment." Bestaande afspraken werden plots afgezegd.

Trainerende artsen

Vanwege gewetensbezwaren weigerden sommige artsen al langer abortussen, maar soms wordt het proces ook bewust getraineerd, zegt Van Heugten. "Er wordt wel eens beweerd dat een vrouw al langer zwanger is dan ze werkelijk is, zodat ze te laat is voor een abortus. Daar kom je uiteraard pas te laat achter." Een andere beproefde methode is het uitstellen van doktersverklaringen, zodat eveneens de tijd verstrijkt.

Het zogeheten abortustoerisme lijkt vooralsnog niet hevig te worden beïnvloed door de Poolse abortusinperking, zegt Van Heugten. Om een abortus in Nederland te ondergaan is een reisverzekering voldoende. "Wat het wel ingewikkeld maakt, is de toestemming van een Poolse arts. Dat is voor ons nodig om de verplichte bedenktijd van vijf dagen te overbruggen."

Het grootste obstakel voor ANA blijven de hoge kosten. Hoewel in Zweden door de minister van Gendergelijkheid plannen worden gemaakt om gratis abortussen voor Poolse vrouwen aan te bieden, worden in Nederland de 'Poolse' abortussen volledig uit giften betaald.

Illegale abortussen

Het aantal 'Nederlandse' abortussen is slechts een druppel op de gloeiende plaat. De meeste abortussen in Polen worden namelijk illegaal uitgevoerd. De schattingen daarover lopen sterk uiteen: van enkele duizenden tot 200.000 per jaar. Daarbij vervullen Poolse ngo's een sleutelrol: zij begeleiden vrouwen bij het thuis innemen van abortuspillen als zij korter dan 12 weken zwanger zijn.

De criminalisering van abortus kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zegt gynaecoloog en ANA-vrijwilliger Nienke van Teijlingen. "We zien wel eens vrouwen die na 12 weken pillen proberen. Daarbij zit een bloedingsrisico, dus daar hoort medische begeleiding bij."

Ook kent ze een voorbeeld waarbij een vrouw in het illegale circuit een abortus zou zijn ondergaan, maar achteraf nog gewoon zwanger bleek. Geldklopperij, denkt ze.

Dat zal in de toekomst mogelijk vaker voorkomen. "Abortussen verdwijnen niet bij een verbod", zegt Van Teijlingen verwijzend naar de statistieken. Het aantal abortussen in Nederland, met de wijdste abortuswetging van de EU, behoort namelijk tot de laagste ter wereld.