Pools gerechtshof perkt mogelijkheid tot abortus verder in

Het grondwettelijk hof in Polen zegt dat het aborteren van een foetus met een afwijking in strijd is met de grondwet. Dat betekent dat het in de praktijk nog moeilijker wordt om een abortus te ondergaan; dat kan alleen nog als de zwangerschap voor de vrouw levensbedreigend is of als ze door verkrachting of incest zwanger is geraakt.

Onherstelbare gezondheidsschade of bijvoorbeeld een afwijking als het syndroom van Down waren de meest genoemde reden voor Poolse vrouwen om een foetus weg te laten halen. Dat deze mogelijkheid bestaat is een doorn in het oog van conservatieve parlementsleden. Ze riepen op tot een verbod, omdat de wet in strijd zou zijn met een artikel in de grondwet waarin het recht op leven wordt beschermd. Het hof stelt hen in het gelijk.

Eerdere poging

In 2018 probeerde de conservatieve Poolse regering de abortuswet op dezelfde manier in te perken, maar dat werd toen niet doorgezet vanwege het massale protest daartegen.

De Poolse abortuswet werd in 1993 van kracht. Het was een zwaar bevochten compromis tussen de toenmalige regering en de katholieke kerk, die in het in overwegend katholieke Polen veel invloed heeft. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn in 2019 1110 abortussen uitgevoerd, bij het overgrote deel daarvan was een afwijking bij de foetus de reden.

De verwachting is dat Poolse vrouwen die een abortus willen ondergaan nog vaker dan voorheen naar het buitenland zullen uitwijken.