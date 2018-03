Polen demonstreren tegen strengere abortusregels

In verschillende steden in Polen zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan. Ze zijn boos over een wetsvoorstel dat abortus verder aan banden legt. In de hoofdstad Warschau zouden zo'n 55.000 mensen hebben gedemonstreerd.

De Poolse abortuswetgeving behoort al tot de strengste in Europa, maar de conservatieve regering wil nog verder gaan. Abortus zou alleen nog mogen als het leven van een zwangere vrouw in gevaar is of als zij is verkracht.

Een abortus bij een foetus met onherstelbare gezondheidsschade of met het syndroom van Down mag dan niet meer.