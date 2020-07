Verliezende presidentskandidaat Polen tekent protest aan

In Polen tekent de partij van de verliezende presidentskandidaat Rafal Trzaskowski protest aan tegen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen zondag. Trzaskowski's liberale partij Burgerplatform verloor nipt van de zittende president Andrzej Duda en zijn partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).

Burgerplatform is naar het Hooggerechtshof gestapt met klachten over onregelmatigheden bij de verkiezingen. Volgens de partij zijn de verkiezingen oneerlijk verlopen omdat Duda hulp kreeg van de regering en van de door de staat gerunde publieke omroep. Die zou hem hebben geprezen en geprobeerd hebben om Trzaskowski zwart te maken. Ook zouden stemgerechtigden in het buitenland hun stemformulieren niet op tijd hebben gekregen.

Duda won de verkiezingen met 51 procent van de stemmen, tegen net geen 49 procent voor Trzaskowski. De opkomst was met ruim 68 procent van de stemgerechtigden voor Poolse begrippen erg hoog.

Hoop van progressief Polen

Trzaskowski, de burgemeester van de hoofdstad Warschau, was de hoop van progressief Polen, en van velen in Brussel. Vooral doordat het stoppen van "de ontmanteling van de rechtsstaat" een belangrijk punt in zijn campagne was, schreef correspondent Judith van de Hulsbeek eerder. Sinds het aantreden van de huidige regeringspartij PiS in 2015 ligt Polen op ramkoers met de Europese Unie. Vooral door hervormingen in het rechtsstelsel.

Volgens PiS zijn die nodig om de rechterlijke macht te moderniseren en van "de oude communistische elite te zuiveren", maar ze hebben tegelijkertijd de invloed van PiS op de rechtbanken aanzienlijk vergroot.

De verwachting is dan ook dat de klacht van Burgerplatform weinig kans van slagen heeft, aangezien de nieuwe president van het Hooggerechtshof is aangesteld met de steun van PiS.