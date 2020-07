Spannendste verkiezingen Polen in jaren, twee kandidaten gaan gelijk op

De Nederlandse advocaat Remco van der Kroft is bezorgd over de ontwikkelingen in Polen. Hij werkt er al meer dan tien jaar en vertegenwoordigt veel Nederlandse investeerders die in Polen zaken doen. Volgens hem is de rechtszekerheid in Polen in gevaar. "Kun je nog een rechtszaak winnen als die tegen de staat is, of als er bijvoorbeeld belangen van een PiS-parlementslid mee gemoeid zijn?"

De onzekerheid over de onafhankelijkheid van rechters leidt volgens Van der Kroft tot juridische chaos in Europa. "Je ziet nu al dat sommige Europese rechters weigeren verdachten uit te leveren naar Polen, omdat ze bang zijn dat ze geen eerlijk proces krijgen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is, tot iemand een uitspraak van een Poolse rechter aanvecht met het oordeel van het Europees Hof in handen."