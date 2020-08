Wekdienst 30/8: Verstappen racet in België • Terugblik NOS-bevrijdingsproject

Goedemorgen! Veel sport vandaag: in de tweede etappe van de Tour de France moet het peloton al de bergen in, Max Verstappen begint vanaf de derde positie aan de Grand Prix van België en in Utrecht is het de tweede dag van het NK Atletiek.

Het weer: in de kustgebieden vallen vandaag enkele buien en aan zee staat veel wind. In het binnenland is het aanvankelijk overal droog, maar later op de dag kan het ook daar gaan regenen. Het wordt 18 tot 21 graden.