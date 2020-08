Dodental door instorten restaurant China loopt op naar 29

Het aantal doden door het instorten van een restaurant in het noorden van China is opgelopen van 17 naar 29. Volgens de Chinese autoriteiten zijn er 28 gewonden, van wie er zeven zwaargewond zijn.

Het restaurant stortte gisteren onverwachts in. Het gebouw van twee verdiepingen stond in de provincie Sanxi, ruim 600 kilometer ten zuidwesten van Peking. De autoriteiten doen nog geen mededelingen over een mogelijke oorzaak.

De reddingsoperatie is inmiddels afgerond. Honderden hulpverleners zochten mee naar overlevenden in het puin.