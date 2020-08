Dode bij steekincident in woning Venlo

Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Iemand die op bezoek was kreeg een woedeaanval en stak daarbij een andere gast neer, meldt de politie. Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed ter plekke. De bewoner van het huis aan de Ferdinand Bolstraat vluchtte naar buiten.

De politie onderzoekt wat zich precies in de woning heeft afgespeeld en wie bij het steekincident betrokken waren. Omdat de familie nog niet geïnformeerd is, kan de politie nog geen duidelijkheid geven over de betrokkenen.