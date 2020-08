Inlichtingenchef VS stopt briefings in Congres over inmenging verkiezingen

De baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten stopt met de briefings in het Congres over buitenlandse inmenging bij de presidentsverkiezingen. John Ratcliffe zal de informatie alleen nog schriftelijk delen met de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Volgens hem voorkomt hij daarmee dat de door hem verstrekte informatie verkeerd wordt begrepen of wordt gepolitiseerd.

Enkele Congresleden hebben woedend gereageerd op het besluit, omdat ze Ratcliffe niet langer direct vragen kunnen stellen. Volgens de onafhankelijke senator Angus King zijn schriftelijke berichten "volstrekt onvoldoende" en hij spreekt van een belediging. "Om het bewustzijn van het Amerikaanse volk over bedreigingen van de verkiezingen te onderdrukken en te beperken, valt niet uit te leggen en niet toe te staan", schrijft hij in een verklaring.

Ook vanuit de Democratische partij klinkt harde kritiek. "Deze inlichtingen zijn eigendom van het volk en niet van de diensten. Het Amerikaanse volk heeft het recht en de behoefte om te weten dat een andere land, Rusland, probeert mee te beslissen over wie hun president moet zijn", staat in een verklaring van onder meer voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden.

Trump: genoeg van het lekken

President Trump steunt het besluit van Ratcliffe. Volgens hem hadden de inlichtingendiensten er genoeg van dat Congresleden vertrouwelijke informatie doorsluisden. "Ze lekten de informatie. En nog erger: ze lekten de verkeerde informatie", aldus Trump.

Stafchef Mark Meadows verzekert dat Congresleden alle informatie schriftelijk krijgen. Ook belooft hij dat parlementariërs alle middelen krijgen die nodig zijn voor hun toezicht op de diensten.

Inmenging Rusland, China en Iran

Begin deze maand waarschuwde de inlichtingendienst NCSC dat Rusland, China en Iran proberen de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Volgens NCSC-directeur Evanina probeert Rusland Joe Biden op alle mogelijke manieren te beschadigen, terwijl China en Iran juist uit zijn op een nederlaag voor Trump.

Na de presidentsverkiezingen van 2016 werd Rusland ook al beschuldigd van inmenging.