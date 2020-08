Zevende protestdag Wit-Rusland, Loekasjenko: 'Ik kan op Poetin rekenen'

Bij de verkiezingen van zondag kwam de 65-jarige Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is in Wit-Rusland, officieel als winnaar uit de bus, maar het staat wel vast dat er met de uitslag is gerommeld. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja kreeg volgens de kiescommissie 9,9 procent van de stemmen, maar volgens tegenstanders van Loekasjenko kan dat niet kloppen. Tichanovskaja is inmiddels uitgeweken naar Litouwen.

Sinds zondag wordt in heel het land massaal gedemonstreerd. Er werden 7000 betogers opgepakt, van wie er gisteren 2000 weer zijn vrijgelaten. Zij zeggen dat ze in de cel zwaar zijn mishandeld.

Explosief of schotwond?

Vandaag herdachten de betogers een maandag omgekomen demonstrant, de 34-jarige Alexander Tarajchovski. Volgens de autoriteiten overleed hij doordat een explosief dat hij naar de politie wilde gooien in zijn hand ontplofte. Maar de oppositie zegt dat hij door de oproerpolitie is doodgeschoten.

Tarajchovski's partner, Elena German, zegt tegen persbureau AP dat de handen van haar man niet verwond waren, maar dat er wel een (dichtgenaaid) gaatje in zijn borst zat. "Het was duidelijk een schot in de borst", stelt ze.

AP heeft vandaag beelden naar buiten gebracht van de gebeurtenis. "Hij heeft niets in zijn hand", zegt German daarover. "Daar zie je het schot. Ze schieten en hij grijpt naar zijn borst."