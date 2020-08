Vrijgelaten gevangenen Wit-Rusland vertellen over mishandelingen

Talloze vrijgelatenen hebben dezelfde verhalen. Een 31-jarige bouwvakker vertelde The Guardian dat hij al op de dag van de verkiezingsdag was gearresteerd voor het filmen van de oproerpolitie. In een detentiecenrum in een buitenwijk van Minsk kwam hij met 21 anderen terecht in een kleine cel.

Twee dagen lang kregen ze alleen water en hoorden ze het geschreeuw van mensen die op de binnenplaats werden geslagen. Daarna moest hij een document tekenen met verkeerde informatie over waar en wanneer hij was gearresteerd en kreeg hij een soort proces waarin hij tot 11 dagen cel werd veroordeeld. Enkele uren later werd hij vrijgelaten, maar niet voordat de bewakers hem op de grond over zijn hele lichaam met een wapenstok hadden bewerkt.

Bedreigd met verkrachting

Ook vrouwen die werden vastgehouden in een gevangenis in Minsk vertellen dat ze werden geslagen. Ze werden met 35 vrouwen in een cel met vier bedden vastgehouden, zegt een van hen. "Ze sloegen verschrikkelijk wreed toe. Overal lag veel bloed." Sommige vrouwen werden volgens de verslagen bedreigd met verkrachting.

Met de vrijlating van ruim duizend gevangenen reageert het regime van Loekasjenko voor het eerst op eisen van de EU om een einde te maken aan het gewelddadige optreden tegen vreedzaam demonstrerende burgers. De EU had om vrijlating van de gevangenen gevraagd.

Meer dan 5000 betogers zitten nog steeds vast. Daarnaast zijn er nog veel mensen die familieleden missen. Hun lot is onduidelijk, want er is geen registratie van de gevangenen.

De protesten tegen de verkiezingsuitslag gaan intussen door in meerdere steden. De Wit-Russische minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd open te staan voor een "constructief en objectief" gesprek over de verkiezingen, nadat Polen en Tsjechië daartoe hadden opgeroepen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU bespreken vandaag de situatie in het land.