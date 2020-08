Mysterieuze vlucht van Tichanovskaja 'doet denken aan Sovjettijden'

Terwijl de Wit-Russische hoofdstad Minsk zich maandagmiddag opmaakt voor een tweede onrustige nacht, meldt Svetlana Tichanovskaja zich met haar advocaat bij het imposante kantoor van de centrale kiescommissie aan de Sovjetstraat in Minsk. Ze is vast van plan de officiële uitslag van de zondag gehouden presidentsverkiezingen aan te vechten. Die geeft de zittende president Loekasjenko een klinkende overwinning, met ruim 80 procent van de stemmen, en Tichanovskaja een bescheiden 10 procent.

Volgens Tichanovskaja is de uitslag op grove wijze vervalst en is zij, niet Loekasjenko, de wettig gekozen president van Wit-Rusland. De aanwijzingen voor fraude zijn talrijk. In talloze stembureaus, waar zondag ongekend lange rijen Tichanovskaja-stemmers stonden, werd Loekasjenko op miraculeuze wijze aangemerkt als winnaar. Geluidsopnames en getuigenissen tonen aan dat leden van lokale kiescommissies onder druk zijn gezet om te sjoemelen met de cijfers. Waar dat niet is gebeurd, valt de uitslag vaak uit in het voordeel van Tichanovskaja.

Urenlang onbereikbaar

Het indienen van een klacht bij de kiescommissie kost weinig tijd, maar Tichanovskaja blijft vreemd genoeg urenlang binnen en is onbereikbaar, tot ze uiteindelijk stilletjes via een zijdeur verdwijnt. Dinsdagochtend meldt de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Linkevicius dat ze veilig en wel in zijn land is aangekomen. Litouwen heeft haar een woning en een jaarvisum verstrekt.

"Ik dacht dat die hele campagne me sterk had gemaakt en me zoveel kracht had gegeven dat ik alles zou verduren", zegt ze na aankomst gelaten in een videoboodschap. "Maar waarschijnlijk ben ik toch die zwakke vrouw gebleven, die ik van begin af aan was."

Presidentskandidaat uit liefde

Tichanovskaja (37) is getrouwd met Sergej Tichanovski, een populaire blogger en Loekasjenko-criticus die van plan was mee te doen aan de verkiezingen, maar eind mei werd gearresteerd. Zijn vrouw nam "uit liefde voor mijn man" de campagne van hem over. Van een apolitieke lerares Engels en moeder van twee kinderen ontpopte ze zich verrassend snel tot het boegbeeld van de Wit-Russische oppositie. In de aanloop naar de verkiezingen bracht ze in het hele land ongekende menigten op de been.

Volgens Tichanovskaja heeft ze een "heel zwaar besluit genomen", zonder overleg met wie dan ook. "Ik weet dat velen mij zullen begrijpen, velen mij zullen veroordelen, velen mij zullen haten. God geve dat niemand voor de keuze komt waarvoor ik ben komen te staan."

Kijk hier zelf een deel van haar bijzondere boodschap: