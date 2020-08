Aantal bosbranden in Braziliaans Amazonegebied stijgt met ruim een kwart

Het aantal bosbranden in de Braziliaanse Amazone is ten opzichte van vorig jaar toegenomen met meer dan een kwart. Vorige maand werden er 6803 bosbranden geregistreerd. Dat is een stijging van 28 procent vergeleken met juli 2019, toen er 5318 werden geteld, meldt het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek (INPE).

In drie jaar tijd waren er in de juli-maanden niet zoveel branden als afgelopen maand. Milieuactivisten maken zich zorgen over de stijging. Ze zijn bang dat er een soortgelijke piek komt als vorig jaar in augustus.

Eind augustus 2019 werd een recordaantal bosbranden geteld in heel Brazilië. Het aantal bosbranden was toen opgelopen tot 71.497, het hoogste aantal sinds het begin van de telling in 2013. In het Braziliaanse Amazonegebied werden dat jaar in totaal bijna 40.000 branden geteld.

Veel verontwaardiging

Bosbranden komen in het droge seizoen van nature veel voor in het gebied, maar ze worden ook veroorzaakt door boeren die delen van het woud ontbossen. Bijvoorbeeld om het geschikt te maken voor veeteelt of het telen van soja, dat onder meer wordt verkocht als veevoer.

Vorig jaar was er wereldwijd veel verontwaardiging over de bosbranden als gevolg van de ontbossing in de Amazone. De Braziliaanse regering zou te weinig doen tegen de branden.