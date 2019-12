Brazilië: we kunnen ontbossing niet alleen tegengaan

Brazilië heeft hulp nodig om de ontbossing van het Amazonewoud aan te pakken. Dat is de boodschap van het land op de klimaattop in Madrid, laat de Braziliaanse minister van Milieu weten in een interview.

In een gesprek met persbureau AP zegt minister Salles dat Brazilië zich heeft gecommitteerd aan het terugbrengen van illegale activiteiten, maar daarbij hulp nodig heeft. "We zijn bereid om alles te doen dat nodig is, maar we hebben daarbij ondersteuning nodig." Hij voegt eraan toe dat dit jaren geleden is toegezegd en dat er weinig van terechtkomt.

De Braziliaanse president Bolsonaro lag deze zomer onder vuur, omdat hij te weinig zou doen tegen de bosbranden in het Amazonegebied. De ontbossing bleek in juli in meer dan tien jaar tijd niet zo hoog te zijn geweest. Verschillende Westerse landen vroegen zich af of het land de ontbossing echt wel wil tegengaan en stopten hun donaties.

Balans

Salles zegt in het interview dat Brazilië een balans probeert te vinden tussen de bescherming van het milieu en de economische ontwikkeling voor de 20 miljoen Brazilianen die in het Amazonegebied wonen.

Morgen begint de tweede week van de klimaattop in Madrid. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, dat op 1 januari formeel van kracht wordt.