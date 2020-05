Braziliaanse minister ziet zijn kans in de Amazone: 'Niemand let op door corona'

Brazilië is met ruim 21.000 doden en meer dan 330.000 geregistreerde besmettingen op dit moment een van de hotspots van de coronapandemie. De omstreden Braziliaanse minister van Milieu, Ricardo Salles, noemt dat "een kans" om de strenge milieuregels in zijn land te versoepelen.

Salles staat bekend als een voorstander van economische ontwikkeling van het grootste regenwoud op aarde. "De pers heeft het alleen maar over covid", zei Salles tijdens een ministersvergadering vorige maand. "Dat biedt ons de mogelijkheid om veranderingen door te voeren en regels te versoepelen." De minister wil dat buiten het Congres om doen, voegde hij eraan toe.

De beelden van de vergadering werden vrijdagavond door het Braziliaanse Hooggerechtshof vrijgegeven. Dat gebeurde na onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van president Jair Bolsonaro.

Vorig jaar was er wereldwijd veel verontwaardiging over de immense bosbranden door de ontbossing in de Amazone. Er was toen sprake van een record. Maar door de coronacrisis is daar nauwelijks meer aandacht voor.

"En dat terwijl dit jaar de cijfers veel hoger liggen", vertelt ecoloog Erika Berenguer van de universiteit van Oxford. Ze doet al jaren onderzoek naar ontbossing en bosbranden in de Amazone. "Al voordat het coronavirus in Brazilië was, werd er al meer ontbost dan vorig jaar. Normaal zie je een toename in augustus, maar het aantal is sinds januari tot nu al meer dan verdubbeld."