Jumbo heeft geen interesse om eigenaar te worden van HEMA

Jumbo ziet af van de koop van HEMA. Dat bevestigt de supermarktketen na berichtgeving van de De Telegraaf.

"We hebben een vruchtbare samenwerking, de synergie is goed, vooral waar we elkaar kunnen versterken. Het gaat ons aan het hart, maar er is geen sprake van dat we eigenaar worden", zegt cfo Ton van Veen in gesprek met de krant.

Samenwerken

Jumbo was een van de namen die rondgingen als mogelijke nieuwe eigenaar van de winkelketen. Sinds eind vorig jaar werken Hema en Jumbo samen. Zo nam de supermarktketen in december 2019 zeventien winkels van de HEMA over om om te bouwen tot Jumbo-supermarkten. Het was de hoop om door die samenwerking de grote schuldenlast van HEMA te verkleinen.

Sinds vorige week is een groep obligatiehouders volledig eigenaar van HEMA. De schuldeisers van het bedrijf sloten een akkoord. Een groot deel van de bedrijfsschuld werd daarmee omgezet in aandelen. De totale schuld daalde daarmee van 750 miljoen euro naar 300 miljoen euro.

Eerder werd al bekend dat het moederbedrijf van Blokker een bod op HEMA heeft gedaan.