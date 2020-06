Schuldeisers 'verlossen HEMA van loden last', bedrijf verder zonder Marcel Boekhoorn

De schuldeisers van de HEMA hebben een akkoord gesloten over de schulden van het bedrijf. Een groot deel van de bedrijfsschuld wordt omgezet in aandelen.

De totale schuld zal dalen van 750 miljoen euro naar 300 miljoen euro. De groep obligatiehouders krijgt alle aandelen van HEMA B.V. in handen en wordt hiermee volledig eigenaar van het bedrijf. De nieuwe eigenaren gaan daarna bekijken hoe het verder moet. Aangenomen wordt dat HEMA wordt doorverkocht.

Topman Tjeerd Jegen noemt de overeenkomst een belangrijke stap op weg naar een financieel gezonde HEMA. De overname is cruciaal voor het voortbestaan van de winkelketen, die al sinds 2014 kampte met een zware schuldenlast. "We worden weer een gezond financieel bedrijf met ruimte om te investeren", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Snelle oplossing noodzakelijk

In 2018 werd HEMA werd overgenomen door investeerder Marcel Boekhoorn. Hij slaagde er gisteren niet in een akkoord met de schuldeisers te bereiken.

"We waren met Boekhoorn al bezig de schuld te verlagen, maar de goede plannen die we hadden vielen in het water door corona. We hebben nu de visie van Boekhoorn weten te bereiken, maar helaas zonder Marcel", zegt Jegen. " Het bedrijf heeft nu een gezonde financiële basis, zegt hij, met een houdbare schuld. Er is drie maanden aan de overeenkomst gewerkt.

Personeel blij

"Maar de obligatiehouders zijn geen natuurlijke eigenaren, dus als de transactie is afgerond gaan we kijken hoelang zij eigenaar willen blijven van HEMA." Jegen benadrukt dat er nog geen nieuwe kopers in beeld zijn. "Een bedrijf is niet te koop zoals een auto op Marktplaats." Blokker en Jumbo hadden overigens belangstelling getoond voor een overname van HEMA.

Jegen heeft van het personeel hartverwarmende reacties gekregen. "Ze zijn ongelooflijk blij dat we van die loden last verlost zijn." Overheidssteun is nu ook van de baan. "HEMA heeft dankbaar gebruik gemaakt van de eerste NOW-regeling, zal geen gebruikmaken van de nieuwe regeling en staatssteun is niet meer aan de orde."