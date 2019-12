Supermarkt Jumbo neemt 17 HEMA-winkels over

Supermarkt Jumbo neemt zeventien winkels van de HEMA over in grote steden in Nederland en België. Daarnaast gaan zes stationswinkels van de HEMA etenswaren van Jumbo verkopen. Begin november werd al bekend dat Jumbo en HEMA gaan samenwerken. Nu is duidelijk geworden hoe deze samenwerking eruit gaat zien.

Zeventien HEMA-winkels worden omgebouwd tot Jumbo-supermarkten. Om welke 17 steden in Nederland en België het gaat, is nog niet bekend. De komende anderhalf jaar moet dat duidelijk worden. Volgens een woordvoerder van de HEMA wordt gekeken naar de bestemmingsplannen van de winkellocatie en moet er worden overlegd met de verhuurders van de panden.

Groeien in de stad

De supermarkt wil met de 17 nieuwe locaties groeien in de grote stadscentra. HEMA hoopt door de samenwerking zijn grote schuldenlast te verkleinen. Het verdwijnen van de winkels zal niet leiden tot banenverlies, zegt HEMA.

De twee winkels zullen ook hun assortiment gaan uitwisselen. Zo zullen HEMA-artikelen in de schappen komen van bijna 700 Jumbo-filialen.

Ook wordt HEMA de komende vier jaar co-sponsor van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma. De winkel hoopt hiermee meer naamsbekendheid in het buitenland te krijgen.