Moederbedrijf Blokker wil HEMA overnemen

Mirage Retail Group, voorheen bekend als Blokker Holding, aast op HEMA. Het moederbedrijf van winkelketen Blokker heeft donderdag een bod uitgebracht bij de schuldeisers van HEMA. Dat bevestigt het concern aan de NOS.

De topman van Blokker, Michiel Witteveen, doet geen uitspraken over de hoogte van het bod. Volgens bronnen in De Financiële Telegraaf is het de bedoeling dat Mirage Retail Group samen met de schuldeisers probeert om de schuldenlast van HEMA flink te verminderen. Die schuldenlast is nu 750 miljoen euro en zou onder de nieuwe eigenaar teruggebracht worden naar 400 tot 500 miljoen euro.

Het bod van Blokker brengt de huidige eigenaar van HEMA in een lastige onderhandelingspositie. Marcel Boekhoorn moet uiterlijk maandag een lening van 50 miljoen euro aflossen. Hij probeert dit weekend tot een overeenkomst te komen met schuldeisers van de winkelketen, maar die kunnen nu ook kiezen voor het Blokker-bod. Witteveen zegt tegen de krant dat er geen contact is geweest met Boekhoorn over het overnamebod.

Het bod van Blokker leidt dan ook tot gefronste wenkbrauwen bij de huidige eigenaren van het concern. "Wij hebben niets gehoord van Blokker en als je de keten wilt kopen moet je bij ons zijn. Wij zijn de huidige eigenaren", zegt een woordvoerder van HEMA.

Het moederbedrijf van Blokker is niet de enige geïnteresseerde in HEMA. Meerdere partijen hebben zich bij de schuldeisers gemeld met een voorstel om de winkelketen over te nemen, schrijft het FD.