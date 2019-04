Het opmerkelijke pad dat de nieuwe eigenaar van Blokker bewandelde

Wat maakt Witteveen een goede nieuwe eigenaar? Hij heeft in ieder geval niet de aasgier-reputatie die investeringsfondsen met zich meedragen: een in nood verkerende keten opkopen, hard saneren en dan de gezonde onderdelen doorverkopen. Witteveen meldde eind vorig jaar, toen nog als bestuursvoorzitter, dat Blokker voldoende 'gerepareerd' was. Geen banenverlies en winkelsluitingen meer, was zijn boodschap. Sterker nog: Blokker heeft honderden vacatures openstaan.

"Ik denk dat per saldo bleek dat Witteveen de beste papieren had en de beste motivatie", zegt retaildeskundige Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business Universiteit. "Dit was niet bij voorbaat al de insteek. Dit is het resultaat van heel proces." Een proces waar Witteveen dus zelf een leidende rol in had.

Witteveen krijgt de omvangrijke bruidsschat dus onder voorwaarden. Welke dat verder nog zijn, wordt niet verteld. Ze zouden kunnen gaan over het behoud van het aantal winkels, de toekomst van het personeel en het gebruik van de merk- dan wel familienaam. "De keuze voor Witteveen is de keuze voor het behoud van familiewaarden, waarop het concern is gebaseerd", zegt Blokker in een schriftelijke verklaring.

Bijna nooit geïnterviewd

Michiel Witteveen zelf doet er vandaag het zwijgen toe. Hij geeft zelden interviews. Terwijl hij een aardig boekje kan opendoen over het Nederlands winkellandschap door de jaren heen. Zijn overgrootvader opende in 1883 een textielwinkel in Heerenveen. Opa Gregorius bouwde het bedrijf uit tot damesmodeketen 'Witteveen' met winkels in Nederland en België.

Kleinzoon Michiel ging na zijn studie werken op de vastgoedafdelingen van C&A en Blokker. Hij begon een investeringsbedrijf dat onder meer de stomerijketen Palthe overnam. Uit een reeks kleine winkelbedrijfjes bouwde hij een keten van damesmodewinkels op; een nieuwe versie van 'Witteveen Mode'. Zo werd Michiel Witteveen een winkelinvesteerder, die, samen met een zakenpartner, onder meer McGregor (dat in recente jaren tweemaal failliet ging) en Sissy Boy (dat nu in surseance verkeert) overnam. Zijn nieuwe Witteveen-damesmodeketen verkocht hij in 1998.

Witteveen kwam met Blokker in contact toen hij er in zijn jonge jaren werkte, en later toen hij als investeerder een belang had in de Nederlandse vestigingen van Toys R Us. Blokker had enkele speelgoedwinkels overgenomen, maar moest een meerderheidsbelang afstoten vanwege Europese concurrentieregels. Ook door enkele vastgoeddeals was Witteveen al bekend bij aandeelhouders Ab en Els Blokker, die hem in 2017 voordroegen als lid van de raad van commissarissen bij het familiebedrijf.

Nieuw hoofdstuk

De familie Blokker heeft afstand genomen van de keten waar Jacob Blokker en diens echtgenote Saapke in 1896 de basis voor legden. Voor Witteveen begint een nieuw hoofdstuk van zijn Blokker-verhaal. Een management buy out zoals die in Nederland zelden voorkomt. Van medewerker op de vastgoedafdeling via zakenpartner naar commissaris en bestuursvoorzitter - en nu dus eigenaar.