Wekdienst 23/6: Demonstratie evenementensector • Rutte ontvangt Macron

Ander nieuws uit de nacht:

Fractieleider Jetten ziet af van strijd om lijsttrekkerschap D66. Nog meer lijsttrekkernieuws: Rob Jetten van D66 wil juist geen lijsttrekker worden van zijn partij. Jetten wil tot de verkiezingen in maart wel fractievoorzitter blijven, maar denkt dat zijn partijgenoot en minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag kan bieden "wat we nu nodig hebben in Nederland". Zij maakte zondag bekend dat ze lijsttrekker van D66 én premier wil worden.

VS geeft tot eind dit jaar geen visa aan arbeidsmigranten. Met de visa kunnen mensen uit het buitenland normaal gesproken voor bepaalde tijd in Amerika aan het werk. Maar president Trump heeft die regeling nu tijdelijk opgeschort. Zijn regering zegt dat dat voor een half miljoen Amerikanen werk kan opleveren, maar critici betwijfelen dat.

Rellen bij poging om beeld oud-president bij Witte Huis omver te halen. Het gaat om een beeld van Andrew Jackson, de zevende president van de VS. Hij is omstreden vanwege onder meer zijn harde optreden tegen de oorspronkelijke bewoners van de VS. Voorstanders zien hem juist als iemand die de expansie naar het westen van het land een impuls gaf.

En dan nog even dit:

Gisteravond reageerde Johan Derksen in het tv-programma Veronica Inside voor het eerst op de ophef die was ontstaan na zijn eerdere uitspraken over rapper Akwasi. Die uitspraken deed hij vorige week in het programma, toen een foto werd getoond van een anti-racismedemonstrant verkleed als Zwarte Piet. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?" zei Derksen toen.

De voetbalanalist zei gisteren dat dit weliswaar "een verkeerde grap" was, maar dat hij er geen excuses voor gaat aanbieden: