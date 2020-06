Rellen bij poging om beeld oud-president bij Witte Huis omver te halen

Ook dit keer trad de politie hard op: er werd pepperspray gebruikt om de betogers uiteen te drijven. Bij schermutselingen liepen sommige activisten hoofdwonden op. Het beeld, dat de president afbeeldt in uniform op een steigerend paard, staat overigens nog op zijn sokkel. Jackson, de zevende president van het land, is omstreden vanwege zijn harde optreden tegen de oorspronkelijke bewoners van de VS en zijn hardvochtige behandeling van de slaven die voor hem werkten.

Voorstanders zien hem juist als iemand die het politieke establishment durfde uit te dagen en die de expansie naar het westen van Amerika een impuls gaf. Een afbeelding van hem staat op de biljetten van twintig dollar; ook daarover is al langer discussie.