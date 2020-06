Sigrid Kaag kandidaat-lijsttrekker D66: 'Ik wil premier worden'

Prestigieuze functie

Sigrid Kaag werd in 2017 door D66 naar Den Haag gehaald om toe te treden tot het kabinet. Ze had toen nog geen politieke ervaring, maar was vele jaren diplomaat geweest bij de Verenigde Naties.

Het meest recent was ze VN-coördinator in Libanon. In 2013 en 2014 had ze een prestigieuze functie als aanvoerder van de VN-missie die moest leiden tot de vernietiging van chemische wapens in Syrië.

Kiezen

D66 is op zoek naar een nieuwe leider omdat Alexander Pechtold in 2018 vertrok. Rob Jetten volgde hem op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, maar hij heeft dus nog niet bekendgemaakt of hij lijsttrekker wil worden bij de verkiezingen van volgend jaar. Hij heeft in elk geval gezegd dat hij wil dat de D66-leden iets te kiezen hebben.

De leden van D66 kiezen hun nieuwe leider vanaf 20 augustus in een elektronische stemming. De uitslag wordt op 2 september bekendgemaakt. Kandidaten kunnen zich nog tot 3 augustus melden.