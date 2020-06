Mona Keijzer wil lijsttrekker CDA worden

Staatssecretaris Mona Keijzer wil opnieuw een poging doen om de eerste vrouwelijke lijsttrekker van het CDA te worden. Dat maakt ze bekend in De Telegraaf. De 51-jarige bewindsvrouw uit Volendam neemt het op tegen minister De Jonge van Volksgezondheid, die vorige week zijn kandidatuur bekendmaakte.

Keijzer zegt tegen de krant dat haar partij wat te kiezen moet hebben en dat ze veel ervaring meebrengt, als jurist, wethouder en Kamerlid. De laatste drie jaar is ze staatssecretaris van Economische Zaken. Verder vindt ze het belangrijk dat er een vrouwelijke partijleider komt. "Het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat ook een vrouw de leiding kan hebben over het CDA."

Ze noemt zichzelf "ruimdenkend conservatief met een sociaal hart". Gevraagd naar inkleuring van die nogal ruime definitie zegt Keijzer: "Kijk, iedereen mag zeggen wat hij wil, de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Dat maakt mij ruimdenkend. Maar er zijn ook grenzen daaraan: het moet binnen het beschaafde blijven. Dat laatste maakt mij weer conservatief. Het sociale zit hem in de eerlijke economie."

Daarbij verwijst ze naar haar thuisbasis Volendam, waar veel ondernemers wonen. "Als je daar dan rijk van wordt? Groot applaus. Maar niet over de rug van een ander."

Forum voor Democratie

Keijzer zegt een samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uit te sluiten. "Als je het al doet, dan lever je je wel erg op een presenteerblaadje uit aan GroenLinks, D66 of PvdA. En daar zitten óók nog wel wat visies op Nederland, die de mijne niet zijn." Hugo de Jonge heeft samenwerking met FvD ook niet uitgesloten, maar wel duidelijk gemaakt dat hij dat liever niet wil.

In 2012 deed Keijzer ook al een poging om lijsttrekker te worden. Die verkiezing verloor ze toen van Sybrand van Haersma Buma.

De leden van het CDA stemmen tussen 6 en 9 juli over een lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.