Fractieleider Jetten ziet af van strijd om lijsttrekkerschap D66

Rob Jetten ziet af van het lijsttrekkerschap van D66. Daarmee lijkt zo goed als zeker dat minister Kaag, die zondag haar kandidatuur bekendmaakte, de nieuwe leider wordt van de partij. Jetten maakt zijn beslissing bekend in een gesprek met dagblad Trouw."De manier waarop zij weet te verbinden en de buitenlandse en binnenlandse ervaring die zij meebrengt, is wat we nu nodig hebben in Nederland", zegt hij over Sigrid Kaag.

Wat hem betreft is zijn partijgenote een serieuze uitdager van VVD-leider Rutte als het gaat om het premierschap. Zelf wil hij tot de verkiezingen van maart volgend jaar fractievoorzitter in de Tweede Kamer blijven, en bij die verkiezingen als tweede man op de lijst komen. In de volgende kabinetsperiode hoopt hij nog steeds een prominente rol in de fractie te spelen, als voorzitter of als gewoon Kamerlid.

Lelijke campagne

Jetten heeft zijn besluit al in maart genomen, na wat hij omschrijft als "een zoektocht". Hij denkt dat hij het lijsttrekkerschap aankan. "Maar uiteindelijk is de echte vraag een andere: wat is belangrijk voor D66?"

Hij wil vermijden dat zijn partij, net als de PvdA in 2016, terechtkomt in "een lelijke campagne waar iemand er beschadigd uitkomt". Niet doorslaggevend voor hem is dat er een vrouw als partijleider moet komen: hij heeft nooit tegen Kaag of tegen minister Ollongren gezegd dat zij naar voren moeten stappen omdat zij vrouw zijn, vertelt hij.

D66 is de enige partij die al een interne verkiezing heeft gepland. Bij het CDA heeft Mona Keijzer zich naast Hugo de Jonge als kandidaat-lijsttrekker gemeld, maar daar komt geen verkiezing door de leden.