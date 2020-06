VS geeft tot eind dit jaar geen visa aan arbeidsmigranten

De regering-Trump heeft de periode dat buitenlandse werknemers geen visum kunnen krijgen voor de VS verlengd tot het eind van dit jaar. Het gaat om visa die in het buitenland worden verstrekt aan mensen die voor bepaalde tijd in Amerika aan het werk willen.

Dat gebeurt om banen veilig te stellen voor Amerikanen in de nasleep van de coronacrisis: bronnen binnen de regering zeggen dat de maatregel voor ruim een half miljoen mensen werk kan opleveren.

Dat Amerika dergelijke visa niet uitgeeft treft bijvoorbeeld grote techbedrijven, die vaak op grote schaal buitenlandse werknemers aannemen op grond van hun specifieke kennis en vaardigheden. Maar ook seizoensarbeiders, mensen die deelnemen aan een culturele uitwisseling en medewerkers van multinationals die tijdelijk in de VS moeten werken kunnen nu niet in het land terecht.

Verkiezingsstunt

Critici betwijfelen of de maatregel zoveel banen oplevert als de regering denkt, en zien dit vooral als een verkiezingsstunt. Oorspronkelijk was de opschorting afgekondigd voor twee maanden, en zou die vandaag aflopen. Overigens is het aantal visa dat wordt uitgegeven al sterk teruggelopen door de coronacrisis.

De regering-Trump is er ook op uit om het aantal werkvergunningen voor asielzoekers te beperken, maar dat vergt een procedure die nog maanden gaat duren. De wachttijd voor een dergelijk document voor deze groep moet worden verlengd van vijf maanden tot een jaar, en mensen die illegaal de grens oversteken komen er helemaal niet meer voor in aanmerking.