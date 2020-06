Wekdienst 1/6: Coronatest voor iedereen • Horeca weer open

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanaf vandaag kan iedereen met symptomen van het coronavirus, zich laten testen bij de GGD. Vanmorgen wordt een telefoonnummer bekendgemaakt waarop mensen kunnen bellen om een afspraak te maken voor een test. De GGD'en verwachten een stormloop.

Vanaf 12.00 uur vanmiddag mag alle horeca weer gasten ontvangen. Cafés, restaurants en strandtenten: iedereen mag weer gasten ontvangen. Buiten op het terras op voorwaarde dat bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden. Binnen zijn gasten welkom tot maximaal dertig personen en mits ze gereserveerd hebben.

Ook theaters en bioscopen gaan weer open tot maximaal 30 mensen in een ruimte. En ook musea mogen weer worden bezocht. Minister Van Engelshoven geeft de aftrap voor de heropening van musea, in de Fundatie in Zwolle.

En ga je vandaag met het openbaar vervoer? Vergeet niet je mondkapje. Die is vanaf vandaag verplicht. Draag je er geen, dan riskeer je een boete van 95 euro.

Wat heb je gemist?

In de Amerikaanse stad Minneapolis is een vrachtwagen op grote snelheid ingereden op een groep demonstranten. Die liepen over een snelweg die was afgesloten vanwege de demonstratie. De autoriteiten gaan uit van een opzettelijke actie. Voor zover bekend raakte geen van de actievoerders gewond. De chauffeur is wel met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In tientallen Amerikaanse steden zijn voor de zesde dag op rij protesten na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld. Dat gebeurde in Minneapolis. Onder meer in Chicago, Philadelphia en Washington zijn betogingen aan de gang. Al bijna 40 steden hebben een avondklok ingesteld. Ook staat de Nationale Garde paraat.

Ander nieuws uit de nacht:

Vitens: waterverbruik tot 70 procent hoger, grote zorgen voor de zomer: vanwege de coronamaatregelen zullen meer mensen vakantie in eigen land gaan vieren en zal het waterverbruik alleen maar toenemen, verwacht Vitens.

Tientallen doden bij aanvallen op veemarkt en konvooi in Burkina Faso: schutters op motoren openden het vuur. Iets later werd bij de grens met Mali een humanitair konvooi aangevallen. Daarbij vielen volgens de regering zeker tien doden en is een nog onbekend aantal mensen ontvoerd. In beide gevallen is onduidelijk wie er achter de aanval zit.

Dode bij brand boven café in Coevorden: de brand brak iets voor 03.00 uur vannacht uit en binnen ongeveer een half uur had de brandweer het vuur onder controle. Nadat de brand was geblust, werd het lichaam van het slachtoffer ontdekt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

En dan nog even dit:

De ruimtecapsule van SpaceX met aan boord NASA-astronauten Doug Hurley en Bob Behnken is veilig aangekomen bij het Internationale Ruimtestation. De ruimtevlucht met de Crew Dragon van SpaceX is de eerste van een commercieel bedrijf naar het ISS.

En dat naar binnen zweven, ziet er zo uit: