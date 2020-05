Vitens: waterverbruik tot 70 procent hoger, grote zorgen voor de zomer

De vraag naar water is op dit moment "extreem hoog", zegt drinkwaterbedrijf Vitens. Op piekmomenten lag het verbruik dit weekend 70 procent hoger dan normaal. Het bedrijf heeft nu "grote zorgen voor komende zomer".

Vitens is verreweg de grootste waterleverancier in Nederland, met ruim 2,5 miljoen aansluitingen in Overijssel, Gelderland, Friesland, Utrecht en Flevoland. "Gisteren was het spannend, met name in Overijssel en Gelderland. Daar moesten we de waterdruk in de leidingen verlagen om te kunnen garanderen dat iedereen nog water uit de kraan krijgt", reageert Cornelis Vlot van Vitens.

De druk verlagen is het laatste redmiddel van het drinkwaterbedrijf. "Meer instrumenten hebben we niet."

4 miljard liter extra

Vitens heeft met honderd productielocaties een netwerk met drinkwaterreservoirs. "Dat is ons buffervermogen", zegt Vlot. "Op normale zomerse dagen duurt het verbruik van drinkwater langer en dan hebben we minder tijd om deze buffers aan te vullen. Wat dit weekend anders was, was dat het systeem de hele dag door zwaar werd belast. Dan kom je op een kritiek punt."

De hele maand mei werd er flink meer water gebruikt dan normaal: in de vijf provincies waar Vitens actief is ging het om ruim 4 miljard liter extra.

2400 liter drinkwater per zwembad

Vanwege de coronamaatregelen zullen naar verwachting veel mensen op vakantie gaan in eigen land. "Het scenario is anders dan andere jaren. Normaal zien we het waterverbruik in de zomervakantie teruglopen, dat zal deze zomer waarschijnlijk anders zijn."

Door corona is er een run op opzetzwembaden. Vitens heeft onderzocht wat dit betekent voor het waterverbruik. "Zo'n zwembad vraagt gemiddeld 2400 liter water per zwembad. Als gebruikers dit drie keer verversen, dan hebben we bij Vitens vijf volle productiedagen nodig, alleen al voor zwembaden."