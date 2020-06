Tientallen doden bij aanvallen op veemarkt en konvooi in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn zeker 25 doden gevallen bij een aanval op een veemarkt. De drukke markt in Kompienga, in het zuidoosten van het land, werd gistermiddag onder vuur genomen door schutters op motoren.

Een ooggetuige zegt tegen persbureau AP dat een van de schutters op de veemarkt een militair is. Ook zegt hij dat het dodental fors hoger ligt dan het officiële aantal. Hij heeft naar eigen zeggen zeker 50 doden geteld.

Later is in het noorden van het land, bij de grens met Mali, een humanitair konvooi aangevallen. Daarbij vielen volgens de regering zeker tien doden en is een nog onbekend aantal mensen ontvoerd.

In beide gevallen is onduidelijk wie er achter de aanval zit. Jihadistische groeperingen, die regelmatig aanslagen plegen in het land, hebben de verantwoordelijkheid niet opgeëist. De regering zegt dat "terroristen" erachter zitten, waarmee meestal wordt gedoeld op groeperingen die gelieerd zijn aan de terreurbewegingen al-Qaida en IS.

De jihadisten willen in deze regio een nieuw kalifaat vestigen: