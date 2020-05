Van terrasdirigent tot verwijderde lantaarnpalen: de horeca is er klaar voor

Ook in de regio's Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Holland en Overijssel is dat het beeld, zeggen vertegenwoordigers. Sommige zaken gaan misschien wat later in de week open, anderen doen alleen het terras. En bij kleinere zaken is het nog de vraag of het rendabel genoeg is open te gaan.

Sander Wind van de afdeling Gelderland verwacht "een prettige chaos". "Het wordt hartstikke mooi weer, iedereen heeft er zo lang op moeten wachten. En het zal best druk worden op de terrassen, dus we zullen er alles aan moeten doen om het in goede banen te leiden."

Pleinen leeggehaald

Veel gemeenten hebben toestemming gegeven aan de horeca om de terrassen te vergroten, zodat de anderhalve meter afstand echt gehouden kan worden. "In Hilversum staan hele pleinen ter beschikking. Daar zijn lantaarnpalen weggehaald voor een groter terras en zijn fietsenrekken weggehaald", zegt een woordvoerder van de afdeling Midden-Nederland. "Dat betekent niet automatisch meer stoeltjes."

In het protocol van Koninklijke Horeca Nederland staat dat twee mensen die geen huishouden vormen, binnen anderhalve meter van elkaar mogen zitten. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zei eerder deze week dat het niet de bedoeling is dat je dicht bij elkaar zit, ook al ben je maar met z'n tweeën.