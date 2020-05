Twee mensen mogen in horeca aan tafel binnen anderhalve meter zitten

Als de horeca op 1 juni weer opengaat, mogen er twee mensen die geen huishouden met elkaar vormen aan een tafel binnen anderhalve meter van elkaar zitten. Dat blijkt uit het nieuwe protocol dat branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland heeft opgesteld. Mensen uit één huishouden mogen altijd binnen anderhalve meter van elkaar zitten.

Het kabinet wilde eigenlijk dat er geen uitzonderingen zouden komen op de anderhalvemeterregel op terrassen, maar Koninklijke Horeca Nederland zegt dat "dankzij een intensieve lobby" dit nu het resultaat is. Eerder rekende de horecavereniging er nog op dat vier mensen bij elkaar mochten zitten zonder afstand te houden, maar dat aantal is dus omlaag gegaan.

Er komt ook een onderzoek om te bekijken of een schot kan helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. "Als dat goed werkt, dan zouden de schotten straks ingezet kunnen worden op die plekken waar 1,5 meter moeilijk te realiseren is", zegt Koninklijke Horeca Nederland. "Nu kunnen we dat niet met zekerheid zeggen en is het ook niet in het protocol opgenomen."

Andere maatregelen

Voor restaurants en cafés geldt dat gasten alleen binnen mogen zitten na een reservering. Bij ontvangst moet een controlegesprek worden gehouden, om in te schatten of iemand ziek is. Is dat het geval, dan mag iemand geweerd worden.

Ook moet bij een groep van drie mensen of meer gevraagd worden of de groep een gezamenlijk huishouden vormt. Als dat niet zo is, dan moeten mensen afstand houden. Bij binnenkomst moeten mensen de handen wassen. Binnen mogen maximaal dertig mensen zijn.

Voor het zitten op een terras is een reservering niet nodig. Gasten mogen niet op het terras gaan staan, en ook op het terras is het controlegesprek nodig. Na vertrek moet de tafel grondig worden gereinigd.

De branchevereniging raadt horeca-ondernemers aan zoveel mogelijk gebruik te maken van contactloze betalingen, bijvoorbeeld via pin of creditcard. Buiten geldt geen limiet voor het aantal mensen.