Grapperhaus: afstand houden voor duo's in horeca is eigen verantwoordelijkheid

Maandag om 12.00 uur gaat de Nederlandse horeca weer open, met beperkingen. Gasten, behalve huishoudens, moeten aan een tafel minimaal anderhalve meter uit elkaar zitten. Ook als je maar met z'n tweeën bent is het niet de bedoeling dat je dicht bij elkaar zit, benadrukt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tegenover Nieuwsuur.

Dit laatste lijkt strijdig met het protocol van de horecabranche. Daarin staat dat het uitgangspunt is dat ook tweetallen anderhalve meter afstand houden, maar dat pas vanaf drie personen wordt gehandhaafd. "Daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen anderhalve meter van elkaar zitten", valt te lezen.

Het ministerie erkende eerder al pas vanaf drie personen te gaan handhaven. Grapperhaus: "Anders is het voor handhavers op straat en de horeca ondoenlijk als je voor ieder duo moet zeggen 'waar is je geboortebewijs en je inschrijving en dat soort dingen'."

Maar de afspraak blijft dat personen die geen huishouden vormen overal anderhalve meter afstand houden, zegt de minister. Ook duo's, en ook in restaurants en cafés. "Dat is de afspraak die we met elkaar hebben, dat is de regel. Op een gegeven moment is het in bepaalde situaties ook uw eigen verantwoordelijkheid dat u dat doet."

'Voor het zingen het café uit'

Dat twee mensen vanaf maandag weer samen kunnen eten en drinken in de horeca, vlak naast elkaar, vergroot de kansen op verspreiding van het coronavirus. "Bij minder dan anderhalve meter afstand neemt de kans op besmetting toe", zegt arts-microbioloog Marc Bonten. "We krijgen ook steeds meer informatie dat veel verspreiding heeft plaatsgevonden in afgesloten ruimtes waar veel mensen bij elkaar zitten, en waar gezongen wordt."

Bovendien, zegt Bonten, wordt voor Nederlanders minder duidelijk wat wel en niet mag. "Er komen steeds meer uitzonderingen. Ik vrees dat we vaker gaan zien dat de anderhalve meter-regel overtreden wordt."

Toch heeft hij enig begrip voor het gedogen van tweetallen in restaurants en cafés. "De situatie nu is dat we een aantal maatregelen kunnen versoepelen. Daar hoort dit bij. Het is aan de politiek om te bepalen waar je de versoepelingen laat plaatsvinden. Maar ik zou zeggen, ga voor het zingen het café uit."

Kroegbaas moet controleren

Over groepen van drie of meer zegt minister Grapperhaus dat horeca-ondernemers zelf moeten vaststellen of het huishoudens zijn als ze binnen anderhalve meter van elkaar zitten. "Zo niet, dan moet die de mensen uit elkaar zetten aan een grote tafel met genoeg afstand."

"Maar laten we ervan uitgaan dat de meeste mensen toch echt het verstand hebben om het niet zover te laten komen."