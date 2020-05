Versoepelingen een feit, dit verandert er vanaf 1 juni

Premier Rutte en minister De Jonge hebben in de persconferentie de verdere versoepeling van de coronamaatregelen toegelicht. Zoals verwacht gaan de aangekondigde versoepelingen per 1 juni door. Dat is volgens Rutte verantwoord, gezien de cijfers over de corona-epidemie en het laatste advies van het Outbreak Management Team.

"De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend", complimenteert premier Rutte. Het mantra blijft: blijf thuis bij klachten, houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en werk zoveel mogelijk thuis.

Dit verandert er allemaal wél per 1 juni: