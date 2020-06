Dode bij brand boven café in Coevorden

Bij een grote brand boven een café in Coevorden is een dode gevallen. De brand was iets voor 03.00 uur uitgebroken in het monumentale pand en binnen ongeveer een half uur had de brandweer het vuur onder controle.

Al snel bleek dat er iemand werd vermist. Nadat het vuur onder controle was, is de brandweer in het pand op zoek gegaan naar de vermiste persoon. Het lichaam van het slachtoffer werd al snel ontdekt. Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt.

Burgemeester Bouwmeester van Coevorden is geschokt. "Dit is verschrikkelijk. Ik leef mee met de nabestaanden van het slachtoffer", zegt hij tegen RTV Drenthe. "Tweede Pinksterdag had een feestelijke dag moeten worden nu onder meer de horeca weer open mag, maar van feest is nu zeker geen sprake."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. "De brand woedde boven het café. De benedenverdieping is gespaard gebleven, maar daar is natuurlijk wel sprake van rook- en waterschade", aldus de brandweer.