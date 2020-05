Hoe de coronacrisis techreuzen waarschijnlijk nóg machtiger maakt

"Big tech werkt ijverig aan een beter imago", zegt José van Dijck, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar de macht van techplatforms. "Dit biedt een kans om een andere kant van zichzelf te laten zien door overheden op verschillende niveaus en de samenleving een helpende hand te bieden."

Daarmee neemt hun macht snel toe. "Ik zie op alle fronten versterking van hun positie", zegt Van Dijck. Ze neemt haar eigen universiteit als voorbeeld. "We zijn in minder dan een week overgegaan naar online werken. Gevolg is wel dat we toch kozen voor de grote platforms in plaats van te zoeken naar alternatieven, omdat het nou eenmaal goed werkt."

Van Dijck wijst erop dat giganten tegelijkertijd flink lijken te lobbyen om onwelgevallige regels ongedaan te kunnen maken, zoals The New York Times begin april schreef. "Ik denk dat dit ook bij de Europese Commissie aan de gang is", zegt ze. "Door zich nu in de crisis verantwoordelijk te gedragen, bijvoorbeeld door samen te werken aan het faciliteren van corona-apps, hopen Apple en Google wellicht op latere coulance."