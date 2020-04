Google en Apple bouwen 'corona-tracking' in op smartphones

Google en Apple gaan een samenwerking aan om overheden te helpen bij corona-onderzoek. Dat moet een einde maken aan technische problemen bij de ontwikkeling van de 'corona-apps' die overheden willen gaan inzetten.

Het is zeldzaam dat beide concurrenten samen afspreken om iets in te bouwen in hun besturingssystemen, maar volgens de tech-giganten is dat om "een van 's werelds grootste problemen" op te lossen.

Met corona-apps kunnen overheden in kaart brengen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Daarbij is het de bedoeling dat er zo weinig mogelijk informatie op de server van een overheid wordt opgeslagen, om de privacy te beschermen.

Het kabinet zei deze week dat het denkt aan apps om de contacten van coronapatiënten in kaart te brengen. Op die manier kunnen nieuwe infectiehaarden worden opgemerkt en mensen op tijd worden gewaarschuwd.