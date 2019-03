Spotify beschuldigt Apple van oneerlijke concurrentie, klacht bij EU

Spotify heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Apple. Het Zweedse bedrijf vindt dat het wordt benadeeld door de maker van iOS-apparaten.

In een blog op de website van Spotify schrijft topman Daniel Ek dat Apple de afgelopen jaren "regels heeft geïntroduceerd die het aantal opties en innovaties beperkt ten koste van de gebruiker". Ek zegt dat zijn bedrijf hier de afgelopen tijd met Apple over heeft gesproken, maar dat heeft niet tot iets geleid.

De NOS heeft Apple gevraagd om commentaar op de klacht.

30 procent afdragen

Spotify heeft onder meer moeite met wat de 'Apple-taks' wordt genoemd. Diensten die via de App Store abonnementen willen aanbieden moeten 30 procent van de gegenereerde inkomsten afdragen. Dit is voor Apple de afgelopen jaren uitgegroeid tot een flinke inkomstenbron.

Als we dit doorvoeren worden we gedwongen om onze prijs hoger te maken van die van Apple Music, zegt Ek. Dat wil hij niet doen omdat Spotify dan minder interessant is voor klanten. "Als we besluiten Apples betaalsysteem niet te gebruiken, dan beperkt het bedrijf ook vervolgens onze mogelijkheden om met klanten te communiceren. In sommige gevallen is het ons niet eens toegestaan om klanten die Apple-apparaten gebruiken te mailen."

De twee bedrijven liggen al jaren juridisch overhoop over dit punt. In 2016 stuurde de muziekdienst Apple een brief waarin het bedrijf zorgen uitte over het blokkeren van een app-update van Spotify. Apple eiste volgens die brief dat Spotify gebruik ging maken van Apples abonnementensysteem als het "nieuwe gebruikers wil aantrekken en abonnementen wil verkopen".

Daarnaast zegt Ek dat Apple voor Spotify de mogelijkheid blokkeert om gebruik te maken van Siri (Apples slimme assistent), de HomePod (slimme speaker) en de Apple Watch.

"We vragen niet om een speciale behandeling", zegt Ek. "We willen enkel dezelfde behandeling als andere partijen in de App Store zoals Deliveroo en Uber." Tegelijkertijd met de blogpost heeft het bedrijf ook een site gelanceerd: TimeToPlayFair.com, waar het meer informatie biedt over de zaak tegen Apple.

Veranderingen

Spotify heeft drie eisen. Hij wil dat iedere app wordt gehouden aan dezelfde regels "inclusief Apple Music". Ook wil Ek dat klanten zelf kunnen bepalen hoe ze betalen voor het abonnement. Als laatste vindt het bedrijf dat appwinkels niet de controle mogen hebben over communicatie tussen gebruikers en app.

Netflix worstelt ook al een tijdje met de App Store-belasting en besloot eind vorig jaar dergelijke abonnementen niet meer aan te bieden via de App Store. Klanten worden naar de site van de videodienst geleid. Opmerkelijk genoeg noemt Ek de videodienst niet in zijn verhaal.

Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft aan The Wall Street Journal bevestigd dat ze de klacht hebben ontvangen maar geven verder geen inhoudelijk commentaar.

De afgelopen jaren heeft Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging scherp gekeken naar oneerlijke concurrentie bij Google. Dat bedrijf heeft al twee boetes gehad en een derde zou niet lang op zich laten wachten. Daarnaast moest Apple een naheffing van 13 miljard euro terugbetalen aan Ierland.