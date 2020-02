'Wereldleider' Zuckerberg wil invloed op nieuwe wetgeving

De topman komt niet met lege handen bij de Europese Commissie. Vanochtend werd in de Financial Times een opiniestuk gepubliceerd, waarin hij de boodschap van regulering nog eens herhaalt. Ook is er een white paper gepubliceerd, waarin Facebooks visie verder uiteen wordt gezet.

"Het lijkt alsof er een wereldleider aan het woord is", zegt Stefan Kulk, universitair docent technologie en recht aan de Universiteit Utrecht. "Zuckerberg vraagt om zijn bedrijf te reguleren, maar tegelijkertijd praat hij met overheden over hoe dat moet gebeuren. Zijn bedrijf pakt een leidende rol en kan zo invloed uitoefenen." Daarnaast kan Facebook, als het een volgende keer fout gaat, wijzen naar de regels die Europa zelf heeft opgesteld.

De leden van de Europese Commissie zullen ongetwijfeld aandachtig naar Zuckerberg luisteren. Maar de kans is groot dat ze ondertussen denken aan de houding die het bedrijf de afgelopen jaren had. Vorig jaar publiceerde Politico uit interne documenten van de commissie, waaruit blijkt dat het bedrijf veel moeite heeft gedaan om regulering tegen te houden.

"Techbedrijven, waaronder Facebook, wilden de vrijheid om hun eigen regels en voorwaarden te gebruiken in plaats van EU-wetgeving", schrijft de site op basis van een bijeenkomst in april 2016 met commissaris Jourová van Justitie. "Facebook ontmoedigde regulering", citeert Politico uit een commissiememo van een jaar later.

Belastingtaart verdelen

Dit weekend wierp Zuckerberg ook nog een ander onderwerp op: belastingen. Hij deed dit op een veiligheidsconferentie in München. Er klinkt al langer kritiek dat multinationals als Facebook te weinig of zelfs geen belasting betalen in bepaalde landen. Hij schaarde zich achter het voorstel van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), dat kijkt naar hervormingen.

"We accepteren dat dit betekent dat we mogelijk meer belasting moeten betalen op verschillende plaatsen", aldus Zuckerberg.