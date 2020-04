Bouwhelmen en speciale pakken bij meditatiedienst in Notre Dame

Bij de ceremonie in de Notre Dame, de tweede sinds de verwoestende brand van 15 april 2019, speelde de vermeende doornenkroon van Christus een belangrijke rol. De kroon, die Jezus bij zijn kruisiging zou hebben gedragen, werd in de dertiende eeuw gekocht door de Franse koning Lodewijk IX. Het reliek, een van de belangrijkste van het christendom, werd vorig jaar gered uit de vlammenzee.

Voor aartsbisschop Aupetit staat de kroon niet alleen symbool voor het lijden van Christus, maar laat die ook zien dat God mensen zal vergezellen "in hun ergste lijden".

Volgens de Franse nieuwssite BFMTV wilde Aupetit een boodschap van hoop afgeven. "Als we Pasen vieren, vieren we dat het leven sterker is dan de dood, liefde sterker dan haat." De aartsbisschop legde ook een link met het coronavirus, "een pandemie die dood veroorzaakt en die ons allemaal verlamt."

Restauratie

Aanstaande woensdag is het precies een jaar geleden dat een brand een groot deel van de Notre Dame in de as legde. Zo stortte de torenspits in en werd het dak verwoest. President Macron wil dat de kathedraal binnen vijf jaar wordt herbouwd, maar door de corona-uitbraak liggen de restauratiewerkzaamheden al een paar weken stil.

Zo zag de Notre Dame er drie maanden na de brand uit: