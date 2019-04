Macron: Notre-Dame binnen vijf jaar herbouwen, kathedraal wordt nog mooier

De deels door brand verwoeste Notre-Dame wordt "nog mooier". Dat zei president Macron in een televisietoespraak. Hij wil dat de herbouw van de kathedraal binnen vijf jaar is afgerond. "We zijn een volk van bouwers."

Macron wees erop dat Fransen in de loop van de geschiedenis steden, havens en kerken hebben gebouwd. "Veel daarvan zijn verbrand of verwoest. Steeds weer hebben we ze herbouwd. De brand in de Notre-Dame herinnert ons eraan dat onze geschiedenis nooit stopt, en dat we altijd beproevingen hebben om te overwinnen."

De president roemde de heldhaftige brandweerlieden die het vuur bestreden, net als de mensen en bedrijven die doneerden voor de herbouw. Inmiddels is al ruim 700 miljoen euro binnen. "Rijken en minder rijken hebben geld gegeven. Iedereen heeft gegeven wat hij kan."

Bekijk in deze animatie hoe het vuur om zich heen greep: